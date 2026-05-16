Kryminalni zatrzymali 38-latka poszukiwanego ENA i 9 listami gończymi Data publikacji 16.05.2026 Powrót Drukuj Zamojscy kryminalni zatrzymali 38-latka, który był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i 9 listami gończymi. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami kraju. W przeszłości był prawomocnie skazany za kradzieże i przywłaszczenie mienia oraz znęcanie się nad zwierzętami. Poszukiwany został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie spędzi zasądzone kary pozbawienia wolności w łącznym wymiarze ponad 6 lat.

Zamojscy kryminalni zatrzymali 38-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania i dziewięcioma listami gończymi. Poszukiwania za mężczyzną były utrudnione, ponieważ 38-latek przez dłuższy czas przebywał poza granicami naszego kraju. Wykonując swoje czynności kryminalni ustalili, że mężczyzna wrócił do kraju. Natychmiast postanowili sprawdzić adres, pod którym mógł przebywać.

Drzwi do mieszkania otworzyła zaskoczona widokiem policjantów znajoma poszukiwanego. Twierdziła, że 38-latka nie ma w mieszkaniu. Policjanci jednak nie dali wiary jej słowom i słusznie, ponieważ 38-latek przed kryminalnymi ukrył się na balkonie. Chowając się za suszarką z praniem liczył, że nie zostanie odnaleziony i nadal będzie mógł cieszyć się wolnością.

38-latek został zatrzymany. Najpierw trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a później do zakładu karnego, którego tak bardzo chciała uniknąć. Za kratkami spędzi najbliższych 6 lat i 2 miesiące. Do odsiadki ma kary za kradzieże, przywłaszczenia mienia oraz za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

Zatrzymywanie osób ukrywających się przed organami ścigania to główne zadanie zespołu do spraw poszukiwań i identyfikacji osób. Policjanci tego zespołu zapewniają właściwy tok realizacji wyroków sądowych. Ustalają miejsca pobytu i zatrzymują osoby poszukiwane. Ich skuteczna praca dowodzi, że przestępcy nie są w stanie uniknąć kary.

podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło