Skuteczne działania zamojskich kryminalnych doprowadziły do wycofania z rynku ponad 26 kilogramów narkotyków i zatrzymania trzech osób trudniących się ich dystrybucją Data publikacji 30.06.2026 Powrót Drukuj W wyniku skrupulatnej pracy zamojscy kryminalni zabezpieczyli ponad 26 kilogramów różnego rodzaju narkotyków oraz ponad 400 000 złotych w gotówce. Zatrzymali też trzy osoby podejrzane o udział w procederze dystrybucji narkotyków na terenie kraju. Śledczy ustalili, że podejrzani nadali ponad 1100 paczek z nielegalnymi substancjami i przygotowywali się do wysłania kolejnych. Podejrzani w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków i uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Za to przestępstwo grozi im kara do 24 lat pozbawienia wolności.

Wnikliwie prowadzone ustalenia i systematycznie gromadzone informacje przez policjantów pionu operacyjnego z wydziału kryminalnego zamojskiej Policji zaowocowały dotarciem do trzech osób, które brały udział w obrocie znacznej ilości narkotyków. Nielegalny towar nabywali w celu dalszej dystrybucji. Część zabronionych substancji trafiła na teren powiatu zamojskiego.

Operacyjni zweryfikowali wszystkie informacje i ustalili, kiedy i gdzie będą mogli zatrzymać osoby zamieszane w ten proceder. I tak pod koniec maja bieżącego roku pojechali na teren województwa małopolskiego. W Krakowie zatrzymali 25-latka oraz jego partnerkę w wieku 22-lat. Oboje trafili do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

W trakcie czynności, funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia, które użytkowali zatrzymani. Odnaleźli tam i zabezpieczyli susz roślinny konopi innych niż włókniste, amfetaminę i mefedron. Zabezpieczyli też kilkanaście tabliczek czekolad z zawartością grzybów halucynogennych, ponad 100 urządzeń do waporyzacji oraz kilkadziesiąt batonów zawierających marihuanę, jak też pakiet blisko 50 papierowych kwadracików do odrywania nasączonych LSD. Łączna waga zabezpieczonych narkotyków to blisko 6,5 kilograma. W wyniku przeszukania policjanci zabezpieczyli też urządzenia do porcjowania i dystrybucji narkotyków, gotówkę oraz zabronione substancje przygotowane już do dalszej sprzedaży.

Zamojscy kryminalni ustalili, że 25-latek wraz z 22-latką nabywali narkotyki, później je porcjowali celem ich dalszej odpłatnej dystrybucji na terenie kraju. Nadali w taki sposób ponad 1100 paczek z narkotykami i przygotowywali się do nadania kolejnych kilkudziesięciu. Proceder ten był ich stałym źródłem dochodów.

Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zamościu wszczął w tej sprawie śledztwo i przedstawił zatrzymanym mieszkańcom województwa małopolskiego zarzuty posiadania narkotyków i uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Podejrzanym, w związku z możliwością obostrzenia kary wynikającego z artykułu 12 § 1 kodeksu karnego, grozi do 24 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Zamościu poparł wniosek śledczych i tymczasowo aresztował 25-latka na okres 3 miesięcy, natomiast wobec 22-latki zastosował policyjny dozór, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

Intensywne i bardzo szczegółowe ustalenia śledczych doprowadziły do dalszych czynności. Na początku bieżącego miesiąca zamojscy kryminalni ponownie pojechali na teren województwa małopolskiego, gdzie zatrzymali koleją osobę - 25-latka, który w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu usłyszał zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających w łącznej ilości co najmniej 3 kilogramów ziela konopi innych niż włókniste. Jak ustalono, podejrzany nabywał narkotyki, magazynował je a później udzielał odpłatnie zatrzymanemu wcześniej 25-latkowi w celu ich dalszej dystrybucji na terenie kraju. Decyzją zamojskiego sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Kolejna realizacja zamojskich kryminalnych w tym śledztwie miała miejsce pod koniec ubiegłego tygodnia. Policjanci pojechali do mieszkania w jednej z miejscowości w gminie Brzesko, którego najemcą był tymczasowo aresztowany 25-latek. Odnaleźli tam i zabezpieczyli różne produkty z zawartością marihuany o łącznej wadze ponad 2 kilogramów, czekolady z zawartością związku chemicznego o właściwościach psychodelicznych o łącznej wadze ponad 17 kilogramów, mefedron oraz amfetaminę w ilości blisko 250 gramów, prawie 200 listków LSD, a także tabletki extasy. Łączna waga zabezpieczonych przez zamojskich kryminalnych substancji zabronionych to ponad 20 kilogramów. Policjanci w przeszukiwanym mieszkaniu odnaleźli również i zabezpieczyli ponad 400 000 złotych.

Łącznie, w tej sprawie zamojscy kryminalni zabezpieczyli ponad 26 kilogramów różnego rodzaju narkotyków oraz ponad 400 000 złotych w gotówce. Zatrzymali też trzy osoby podejrzane o udział w procederze dystrybucji narkotyków na terenie kraju. Śledztwo jest w toku.

Komunikat prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu

podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło