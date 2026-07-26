Tymczasowy areszt dla 18-latki, która ostrym narzędziem zraniła 8-latkę Data publikacji 26.07.2026 Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Zamościu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 18-latki. Podejrzana na jednym z zamojskich osiedli zraniła ostrym narzędziem 8-letnią dziewczynkę i usiłowała zranić 15-latkę. 18-latka kierowała również groźby karalne wobec 8-latki i jej matki. Czyny, o które podejrzewana jest 18-latka zostały potraktowane przez śledczych jako chuligańskie, co wiąże się z zaostrzeniem wymiaru kary wobec agresorki. Grozi jej kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w czwartkowe popołudnie na jednym z osiedli w Zamościu. 18-latka mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu zraniła ostrym narzędziem przypadkowo napotkaną 8-latkę. Ponadto groziła dziewczynce pozbawieniem życia, groźby wypowiadała również w stosunku do jej matki. Jak się okazało wcześniej w podobny sposób próbowała zranić 15-latkę. Zamojscy policjanci kilkanaście minut po zdarzeniu zatrzymali podejrzaną, a następnie doprowadzili ją do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Wczoraj18-latkę przewieźliśmy do Prokuratury Rejonowej w Zamościu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutów. Podejrzana odpowie między innymi za uszkodzenie ciała 8-latki oraz usiłowanie dokonania podobnego czynu wobec 15-latki. Usłyszała też zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec matki 8-latki, jak też wobec dziewczynki.

Czyny, o które podejrzewana jest 18-latka zostały zakwalifikowane jako występki o charakterze chuligańskim. Taka kwalifikacja powoduje, że 18-latce grozi surowsza kara.

Po przedstawieniu zarzutów podejrzana została doprowadzona do Sądu Rejonowego w Zamościu. Śledczy wnioskowali do sądu o zastosowaniu wobec 18-latki izolacyjnego środka zapobiegawczego. Sędzia przychylił się do ich wniosku i postanowił tymczasowo aresztować 18-latkę na okres 2 miesięcy.

Za przestępstwo uszkodzenia ciała grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kierowanie gróźb karalnych wobec innej osoby powoduje odpowiedzialność w wymiarze do 3 lat więzienia. Jeśli osoba dopuszcza się przestępstw w sposób umyślny, publicznie, bez powodu lub z błahego powodu to czyny takie kwalifikowane są jako chuligańskie. Skutkuje to surowszą karą. Sąd podwyższa bowiem dolną granicę ustawowego zagrożenia o połowę oraz obligatoryjnie orzeka nawiązkę na rzecz osoby pokrzywdzonej. 18-latce grozi kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.

podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło