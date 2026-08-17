Policjanci zatrzymali agresywnego 75-latka, który zaatakował ich maczetą, siekierą i nożem Data publikacji 17.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Łabuniach interweniowali wobec 75-latka, który wczoraj groził swojej żonie pozbawieniem życia. W trakcie interwencji zaatakował funkcjonariuszy przy użyciu maczety, siekiery i noża. Mieszkaniec gminy Komarów-Osada został obezwładniony i zatrzymany. Z jego udziałem zaplanowane są dalsze czynności.

Do zdarzenia doszło wczoraj przed południem na terenie jednej z posesji w gminie Komarów-Osada. Z otrzymanego przez dyżurnego zgłoszenia wynikało, iż nietrzeźwy mężczyzna jest agresywny i wypowiada wobec swojej żony groźby pozbawienia życia. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci.

W trakcie podejmowanych przez funkcjonariuszy czynności mężczyzna, którego dotyczyło zgłoszenie, nadal był agresywny. Trzymając w ręku niebezpieczne przedmioty, policjantom również groził pozbawieniem życia. Nie reagował na wydawane mu polecenia do zachowania zgodnego z prawem i w pewnym momencie zaatakował. Idąc w kierunku mundurowych rzucił w nich maczetą, trafiając jej uchwytem w jednego z policjantów. Na szczęście nie doprowadziło to do powstania poważniejszych obrażeń u funkcjonariusza.

Maczeta to nie jedyny niebezpieczny przedmiot, który 75-latek miał przy sobie. W stronę policjantów szedł również uzbrojony w nóż i siekierę, rzucając je z rozmachem w mundurowych. W tym przypadku niecelnie. Świadkami zdarzenia była rodzina mężczyzny, wobec których również był agresywny.

Policjanci obezwładnili i zatrzymali napastnika. Mężczyzna został doprowadzony do zamojskiej komendy, a następnie umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Dzisiaj mężczyzna zostanie doprowadzony do Prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Przepisy rygorystycznie sankcjonują naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Czyn ten zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. 75-latek odpowie też za inne przestępstwa.

podkomisarz Katarzyna Szewczuk