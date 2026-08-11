Policjantka z Zamościa wicemistrzynią polskich policjantek w kolarstwie szosowym Data publikacji 11.08.2026 Powrót Drukuj Podkom. Monika Mazur policjantka z Zamościa uczestniczyła wyścigu ORLEN Tour de Pologne Amatorów - Memoriału Ryszarda Szurkowskiego. Nasza koleżanka już wielokrotnie stawała na podium kolarskich zawodów. Tym razem w kategorii policyjnej OPEN kobiet zajęła drugie miejsce, zdobywając tytuł wicemistrzyni polskiej Policji w kolarstwie szosowym.

W miniony weekend w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się wyścig ORLEN Tour de Pologne Amatorów - Memoriału Ryszarda Szurkowskiego. Na tatrzańskich szosach pasjonaci kolarstwa zmierzyli się z niezwykle wymagającą trasą rywalizując o tytuł najlepszego w Górskich Mistrzostwach Polski Policji w Kolarstwie Szosowym. Honorowy patronat nad zawodami objął Komendant Główny Policji.

Tegoroczna trasa Tour De Pologne Amatorów oraz Górskich Mistrzostw Polski Policji w Kolarstwie Szosowym o Puchar Komendanta Głównego Policji była zróżnicowana i liczyła około 52 kilometrów oraz ponad 1100 metrów przewyższeń. W całym wyścigu udział wzięło ponad 2000 kolarzy.

Wśród uczestników była również podkom. Monika Mazur - policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Nasza koleżanka, która już wielokrotnie stawała na podium kolarskich zawodów i tym razem wyścig zakończyła z sukcesem. W kategorii policyjnej OPEN kobiet zdobyła II miejsce na podium i tym samym tytuł wicemistrzyni polskiej Policji w kolarstwie szosowym. II miejsce zajęła również w kategorii wiekowej.

Puchary i medale najlepszym policyjnym kolarzom wręczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster oraz organizator wyścigu Czesław Lang.

Monice serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych kolarskich sukcesów.

podkom. Katarzyna Szewczuk